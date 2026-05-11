По приглашению заместителя премьер-министра и министра обороны Словакии Роберта Калиняка министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов совершает официальный визит в эту страну.

Как сообщает минобороны, после церемонии встречи, состоявшейся в Братиславе, министр обороны Азербайджана прошел вдоль почетного караула, выстроенного в его честь.

Затем генерал-полковник Закир Гасанов провел встречу с заместителем премьер-министра и министром обороны Словакии Робертом Калиняком.

В ходе встречи был проведен обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии военного сотрудничества между Азербайджаном и Словакией, подчеркивалась важность взаимных визитов.

Стороны также обсудили перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества.

После церемонии взаимного вручения памятных подарков генерал-полковник З.Гасанов оставил запись в «Книге почетных гостей».