Возможный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным не произойдет внезапно.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на главу Офиса президента Украины Кирилла Буданова, который находится с визитом в Литве.

«Разговор между Зеленским и Путиным не произойдет как молния внезапно, но если Россия действительно готова, Украина также была бы готова», — заявил Буданов.

Он также вновь подчеркнул позицию Украины: «Украина неоднократно заявляла и доказывала, что мы выступаем за завершение войны и за мир. Это наша официальная позиция. Мы хотим прекращения боевых действий. Мир — это не слабость, а признак здравого смысла».

Эти заявления прозвучали в ответ на слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что если Владимир Зеленский хочет встретиться с Владимиром Путиным, он должен напрямую связаться с главой Кремля.