Германия и Украина договорились углубить сотрудничество в оборонной сфере, сосредоточив внимание на развитии беспилотных технологий. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на совместной пресс-конференции с вице-премьером Украины Михаилом Федоровым, сообщает «Суспільне».

По словам Писториуса, уже действуют совместные проекты немецких и украинских компаний по разработке дронов различной дальности — от систем с радиусом до 100 километров до беспилотников, способных преодолевать до 1500 километров.

Германия подтвердила намерение продолжать поддержку украинского оборонного сектора и расширять партнерство в области беспилотных систем.

Кроме того, Берлин планирует присоединиться к украинской платформе оборонных инноваций Brave1, которая помогает тестировать и внедрять новые военные технологии. В рамках визита в Киев Писториус и Федоров подписали письмо о намерениях по запуску инициативы Brave Germany — совместной программы для развития оборонных технологий и поддержки стартапов.