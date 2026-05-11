Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости проверить готовность белорусской армии к возможному нападению на страну. Об этом он сказал на встрече с военными.

По словам белорусского лидера, современные вооруженные конфликты показывают, что добиться победы исключительно ударами с воздуха невозможно.

«Последний конфликт с участием США, Израиля и Ирана. Бомбили, запускали ракеты. И что, победили? Нет. Без наземной операции невозможно добиться никакого результата», — отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что армия должна быть готова к любому развитию событий и способна оперативно реагировать на возможные угрозы.