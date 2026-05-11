Стало уже хорошей традицией, когда в день рождения общенационального лидера Гейдара Алиева президент Ильхам Алиев совершает визиты на освобожденные территории и не просто знакомится с ходом строительных работ, но и выступает с важными политическими мессиджами.

Вот и на этот раз выступление президента Азербайджана в Зангилане стало обширным политическим заявлением, адресованным одновременно армянскому обществу и руководству, а также европейским структурам и прежде всего Франции, которая в последние годы все активнее пытается закрепиться в южнокавказской повестке через армянское направление.

Да и сам Зангилан для подобного выступления был выбран неслучайно. Сегодня именно Восточный Зангезур постепенно превращается в символ новой региональной реальности, возникшей после Второй Карабахской войны. Ильхам Алиев вновь подчеркнул, что Азербайджан окончательно и бесповоротно закрыл конфликтную повестку, у него нет и никогда не было никакого желания «захватывать» Армению, как это нередко пытались и пытаются представить ее доброхоты. Сегодня в приоритете форсированное восстановление освобожденных территорий, возвращение населения, развитие инфраструктуры и превращение региона в один из ключевых транспортно-логистических узлов Южного Кавказа.

На этом фоне крайне жестко прозвучали сигналы в адрес тех сил в самой Армении и их покровителей, которые не смирились с поражением в 44-дневной войне. Сегодня, когда представители сохраняющегося внутри Армении реваншистского политического и идеологического ядра рвутся к власти, в Азербайджане напоминают о том, насколько чреватыми будут для Еревана последствия попыток обратить мирный процесс вспять. Азербайджанское общество не забыло, какой ценой досталась нам эта победа и к каким последствиям привел конфликт. Ильхам Алиев еще раз напомнил, что практически все крупные азербайджанские города и села в Карабахе и Восточном Зангезуре были либо полностью уничтожены, либо превращены в руины. Агдам, Физули, Джебраил, Зангилан, Губадлы и десятки других населенных пунктов фактически были стерты с лица земли. Разрушались не только жилые дома, но и школы, мечети, кладбища, исторические памятники и инфраструктура. Во многих районах после освобождения Азербайджан столкнулся с ситуацией, когда целые города пришлось строить практически с нуля. И причастными ко всему этому были не только армянские руководители, но и простые граждане, которые в угаре азербайджанофобии занимались тем, что они сами называли «таланом» — грабежом.

Глава азербайджанского государства напомнил, что, несмотря на тяжелую войну и десятилетия оккупации, Азербайджан после возвращения территорий не занимался разрушением освобожденных населенных пунктов. Напротив, основной акцент был сделан на восстановлении, строительстве дорог, аэропортов, школ, больниц и возвращении населения. Это принципиальное различие между политикой разрушения, проводившейся в период оккупации со стороны Армении, и нынешней стратегией государственного строительства, проводимой со стороны Азербайджана.

Именно поэтому в Баку крайне болезненно воспринимаются любые попытки внешних игроков представить ситуацию исключительно через призму армянских интересов или игнорировать последствия многолетней оккупации. В азербайджанском обществе существует справедливое убеждение, что многие западные политики и структуры предпочитают не замечать масштабы разрушений азербайджанских территорий, одновременно концентрируясь исключительно на необоснованных политических претензиях армянской стороны.

Весьма показательно прозвучала и тема окончательного краха Минской группы ОБСЕ, которая на протяжении почти тридцати лет фактически превратилась в символ бесплодного посредничества и замороженного конфликта. Под прикрытием бесконечных переговоров и имитации дипломатического процесса международные посредники, члены Совбеза ООН, ядерные державы фактически способствовали сохранению статус-кво и не оказывали реального давления на Армению для прекращения оккупации азербайджанских территорий. Более того, после победы Азербайджана именно Баку поставил точку в существовании той конфликтной архитектуры, вокруг которой десятилетиями строилась деятельность Минской группы. И сегодня любые попытки отдельных внешних сил реанимировать старую повестку Азербайджан пресекает на корню.

На этом фоне любые сигналы о возможном усилении реваншистских настроений в Армении вызывают в Азербайджане особенно жесткую реакцию. В Баку не исключают, что приход к власти сил, ориентированных на пересмотр итогов войны, неизбежно создаст новые угрозы безопасности региона. Именно поэтому азербайджанское руководство все чаще подчеркивает готовность ко всем необходимым мерам в случае появления новых провокаций, территориальных претензий или попыток дестабилизации ситуации.

Примечательно, что подобные оценки во многом перекликаются и с заявлениями представителей самого армянского руководства. В последнее время они неоднократно давали понять, что возвращение к власти политических сил, связанных с прежним карабахским кланом, может вновь привести Армению к конфронтации с Азербайджаном и новой войне. По сути, и в Баку, и в нынешнем армянском руководстве существует понимание того, что реваншистская повестка несет прямую угрозу региональной стабильности.

В этом контексте особое место заняла тема «друзей Армении», на первое место среди которых претендует Франция. Париж все чаще выступает в роли стороны, заинтересованной в геополитическом закреплении в регионе через влияние на Армению. Подобную линию можно с полным основанием назвать продолжением неоколониальной политики.

Еще вчера Ереван практически полностью зависел от России в вопросах безопасности, экономики и внешнеполитической ориентации. Теперь же, на фоне кризиса армяно-российских отношений, армянское руководство пытается найти нового внешнего покровителя в лице Франции. Именно поэтому армяно-французское сближение больше выглядит не как выбор Еревана в пользу сотрудничества с равноправным партнером, а как очередная смена внешнего патрона.

Особое раздражение в Азербайджане вызывает деятельность европейской миссии в Армении, которая постепенно превращается из наблюдательного механизма в инструмент политического и разведывательного присутствия вблизи азербайджанских границ. И главным политическим лоббистом этого процесса выступает та же Франция. Причем для убедительности продвигаются нарративы о якобы существующей угрозе Армении со стороны Азербайджана, что является неприкрытой попыткой сохранить атмосферу конфронтации и недоверия в регионе даже после нормализации диалога между Баку и Ереваном.

Более того, в совокупности с недавними резолюциями Европарламента, содержащими крайне односторонние формулировки в адрес Азербайджана, складывается ощущение, что довольно влиятельная часть европейского политического истеблишмента, несмотря на все заявления, все же объективно не заинтересована в полноценной нормализации ситуации на Южном Кавказе.

Выступление Ильхама Алиева стало предупреждением всем тем, кто по-прежнему пытается смотреть на Южный Кавказ через призму старых геополитических схем, силового давления и реваншистских иллюзий. Баку фактически дал понять, что эпоха прежнего статус-кво окончательно завершена, а любые попытки вернуть регион к логике конфронтации будут восприниматься Азербайджаном как прямая угроза собственной безопасности и региональной стабильности. И если подобные угрозы или провокации возникнут вновь, Азербайджан готов дать на них жесткий и адекватный ответ.