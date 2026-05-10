Израиль перед началом военного конфликта с Ираном развернул в Ираке секретную военную базу.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, пишет ТАСС.

По их данным, объект служил логистическим хабом для израильских ВВС, там также дислоцировались спецназ и поисково-спасательные группы на случай, если бы израильские самолеты были сбиты в ходе боевых действий. Когда американский истребитель F-15 потерпел крушение в небе над Ираном, Израиль предложил Вашингтону помощь, отмечает издание.

Военные США эвакуировали обоих пилотов своими силами, но Израиль в это время наносил авиаудары для обеспечения безопасности спасательной операции, отметил источник WSJ.