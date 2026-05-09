Сейчас технологии получили большое развитие. Существуют современные технологии интенсивного садоводства.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 мая на встрече с жителями, переселившимися в село Шукюрбейли Джебраильского района.

«Посмотрите на соседнее село Агалы (первое «умное село» Азербайджана в Зангиланском районе — ред.). Там заложен большой сад. Сейчас мне докладывают, что собранные там фрукты продают даже за границу. Поэтому садоводство, виноградарство, зерноводство, шелководство и животноводство должны развиваться при поддержке государства», — отметил он.

Глава нашего государства добавил, что в Солтанлы сейчас открываются подстанция и агропарки.

«Бои за Солтанлы во время войны были одними из самых ожесточённых. Там армяне построили мощные укрепления. В боях за Солтанлы у нас были и шехиды. Однако после освобождения этого села мы стали продвигаться вперёд быстрее. Там, то есть в этом регионе — вдоль Араза — возможно, первым было село Гараханбейли Физулинского района, затем Марджанлы, где мы прорвали эту линию. После этого самые ожесточённые бои шли в Солтанлы. Все эти земли — символ нашего героизма», — заявил Ильхам Алиев.