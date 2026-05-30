Объединенные Арабские Эмираты нанесли десятки авиаударов по целям в Иране в первые дни американо-израильской военной операции, а также после объявления о прекращении огня в апреле, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их словам, ВВС ОАЭ сыграли гораздо более значительную роль в нанесении ударов по Ирану, чем ранее сообщалось.

Как указали источники, Израиль и США предоставляли ОАЭ оперативную разведывательную информацию для нанесения авиаударов по различным иранским объектам на побережьях Персидского залива и Ормузского пролива.

В основном они были направлены на острова Кешм и Абу-Муса в Ормузском проливе, портовый город Бендер-Аббас, нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван и нефтехимический комплекс в Эселуйе на побережье Персидского залива.