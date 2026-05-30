Суд в Вашингтоне запретил переименование главного театрально-концертного комплекса столицы США, а также заблокировал планы его капитального ремонта. Соответствующие постановления вынес федеральный окружной судья Кристофер Купер.

Его решения касаются Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. С 18 декабря 2025 года эта площадка стала официально называться Центром исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Дональда Трампа в честь сразу двух президентов США. Предполагалось, что в июле центр, работу которого контролирует американское правительство и который в Вашингтоне именуют порой «неофициальным министерством культуры США», закроется на реновацию продолжительностью примерно два года.

Однако ряд американских исторических и архитектурных обществ подал в марте в суд на совет управляющих центра в связи с этими планами. По мнению истцов, ответчик пытается действовать, не заручившись необходимым для того согласием Конгресса США, а также в обход требуемых федеральных проверок. Белый дом отвергает претензии такого рода как необоснованные.

Тем не менее судья Купер фактически встал во многом на сторону истцов, среди которых была член Палаты представителей Конгресса США Джойс Битти (демократ, от штата Огайо).

«Суд пришел к выводу о том, что совет управляющих превысил свои полномочия, в одностороннем порядке назвав Кеннеди-центр в честь президента Трампа. <…> Название Кеннеди-центру было дано конгрессом, и только конгресс может его изменить», — гласит постановление Купера. Оно требует в течение двух недель убрать со здания центра нанесенные на него администрацией комплекса надписи с упоминанием Трампа.

Кроме того, судья временно запретил совету управляющих начинать реализацию планов реновации. Однако Купер согласился с доводами о том, что центру «остро необходим» капитальный ремонт. Он фактически предписал доработать такие планы.