Достижение окончательного соглашения между Ираном и США зависит от Вашингтона. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

«Министр иностранных дел нашей страны, описывая последнее состояние дипломатического процесса при посредничестве Пакистана, отметил, что достижение окончательного соглашения зависит от прекращения чрезмерных требований и противоречивых, изменчивых позиций с американской стороны», — говорится в заявлении МИД Ирана, посвящённом телефонному разговору Арагчи с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди.

Он также подчеркнул, что Тегеран серьёзно и последовательно отстаивает свои законные права и интересы.