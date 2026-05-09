Для обеспечения Сангачальского терминала зеленой энергией построена новая подстанция напряжением 220 киловольт, работы на объекте уже завершены.

Об этом заявил председатель правления ОАО «АзерЭнержи» Балабаба Рзаев в ходе открытия 330-киловольтной подстанции «Шафаг» в селе Солтанлы Джебраильского района. Он проинформировал президента Азербайджана Ильхама Алиева о реализованных проектах в энергетической сфере.

По словам Рзаева, благодаря новому проекту будет приостановлена деятельность газовой электростанции, функционирующей на территории Сангачальского терминала. Производимая в Джебраиле солнечная энергия станет поступать в единую энергосистему страны, а затем — в сбалансированном виде направляться на терминал.

Он отметил, что после прекращения работы модульной газовой электростанции мощностью 140 мегаватт ежегодная потребность Сангачальского терминала в электроэнергии объемом 500 миллионов киловатт-часов будет полностью покрываться за счет возобновляемых источников энергии.

«Это позволит ежегодно экономить более 120–150 миллионов кубометров природного газа, а также сократить выбросы CO2 в ходе операций компании bp в Каспийском регионе на 260–330 тысяч тонн в год», — подчеркнул Балабаба Рзаев.