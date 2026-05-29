Между представительством компании Azerbaijan International Mining Company Limited в Азербайджане, Службой восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах и Институтом археологии и антропологии НАНА был заключен договор о проведении археологических раскопок на территории рудообогатительного комплекса «Демирли» близ села Джанйатаг Агдеринского района, а также на территории села Гёйтепе Агдамского района.

Об этом сообщили в Институте археологии и антропологии НАНА

Сообщается, что на территории рудообогатительного комплекса «Демирли» археологами были обнаружены остатки построек и образцы керамики, относящиеся к средневековому периоду: «Средневековые находки представлены фрагментами глазурованных и неглазурованных керамических изделий. Образцы глазурованной керамики в основном представлены чашами и тарелками и датируются XI–XV веками. В ходе визуальных наблюдений, проведённых группой археологического мониторинга на территории, вблизи комплекса были зафиксированы 3 кургана».

Очередной археологический мониторинг отделом «Археологическое исследование новых строительных площадок» Института археологии и антропологии НАНА был проведён на территории Агдамского района. Согласно постановлению Кабинета министров Азербайджанской Республики №132 от 2 августа 2001 года, на территории села Гёйтепе зарегистрированы 2 археологических памятника, включённых в «Список недвижимых историко-культурных памятников государственного значения»: «Во время мониторинга возле села Гёйтепе, на территории кладбища села Эйвазханбейли, был обнаружен мавзолей. Мавзолей датируется 1343 годом по хиджре и 1924 годом по григорианскому календарю. Согласно каменной надписи на мавзолее, там похоронен “Шамиль бек, сын Салман бека”. Учитывая, что в 1920 году в Азербайджане была установлена советская власть, можно предположить, что он был одним из последних беков рода Эйвазханбейли. Мавзолей построен по шестиугольному плану. Архитектура шестиугольных мавзолеев относится преимущественно к типу башнеобразных мавзолеев и является одной из редких геометрических форм, встречающихся в средневековой архитектуре Азербайджана. Мавзолеи такого стиля имеют шестиугольную (гексагональную) планировку и обычно завершаются куполом».