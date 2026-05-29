Группа представителей НПО направила письмо генеральному прокурору Азербайджана Камрану Алиеву, начальнику Службы государственной безопасности Али Нагиеву, руководителю Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Орхану Назарли и председателю Правления Службы финансового мониторинга Зауру Фатизаде в связи с деятельностью компании Lafarge, входящей в швейцарскую группу Holcim Group, а также её дочернего предприятия Lafarge Cement Syria.

Как сообщает AПA, в письме от имени ряда институтов гражданского общества и неправительственных организаций выражена серьёзная обеспокоенность в связи с документально подтверждёнными обвинениями и судебными решениями, касающимися деятельности указанной компании и её дочернего предприятия в период вооружённого конфликта.

Отмечается, что, согласно имеющейся информации, компания Lafarge в 2012–2014 годах продолжала деятельность цементного завода в Джалабии на севере Сирии, несмотря на стремительное ухудшение ситуации с безопасностью и усиление контроля вооружённых экстремистских группировок в регионе.

В письме отмечается, что показания бывших сотрудников и материалы судебных разбирательств свидетельствуют о том, что компания вела коммерческую деятельность в условиях, когда местные работники сталкивались с серьёзными угрозами, похищениями людей и случаями насилия: «Серьёзные факты, связанные с оказанием финансовой и материальной поддержки таким группировкам, как ИГИЛ, признанным на международном уровне террористической организацией, в обмен на продолжение коммерческой деятельности вызывают глубокую обеспокоенность с правовой, этической и гуманитарной точек зрения».

В октябре 2022 года Lafarge и её сирийское дочернее предприятие Lafarge Cement Syria в федеральном суде США признали факт оказания материальной поддержки иностранным террористическим организациям. Согласно решению суда, компания выплатила в общей сложности 777,78 миллиона долларов в виде уголовных штрафов и конфискаций за осуществление выплат ИГИЛ и «Фронту ан-Нусра» с целью продолжения работы цементного завода.

Кроме того, 13 апреля 2026 года Парижский уголовный суд признал компанию Lafarge и четырёх её бывших руководителей виновными в выплате 5,5 миллиона евро террористическим группировкам в 2013–2014 годах. Суд назначил компании максимальный штраф, а бывшим руководителям — наказания в виде лишения свободы. В настоящее время компания Lafarge находится под следствием по делу о возможной причастности к преступлениям против человечности».

В обращении, направленном соответствующим государственным структурам, подчёркивается, что, как отмечается в международных расследованиях и судебных процессах, данные действия противоречат международным нормам, направленным на предотвращение корпоративного участия в вооружённом насилии, финансировании терроризма, масштабных нарушениях в отношении гражданского населения и преступлениях против человечности.

«С учётом роли компании Holcim Azərbaycan как значимого промышленного участника в регионе, мы считаем, что она несёт ответственность за соблюдение самых высоких стандартов прозрачности, проведения надлежащей проверки в области прав человека и этики ведения бизнеса. Компания должна продемонстрировать чёткие и прозрачные обязательства по соблюдению международного гуманитарного права, антикоррупционных стандартов и предотвращению прямой или косвенной поддержки вооружённых либо находящихся под санкциями группировок.

С учетом изложенного, мы просим провести прозрачные расследования в отношении всей деятельности компании Holcim Азербайджан, являющейся дочерней структурой Holcim Group», — говорится в обращении.