Завтра, 10 мая, исполняется 103-я годовщина со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана, великого сына и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Сегодня, 9 мая, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили на Аллее почетного захоронения могилу великого лидера.

Ильхам Алиев возложил венок к могиле Гейдара Алиева, почтил память великого лидера.

Затем первая леди Мехрибан Алиева почтила память общенационального лидера.

Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Глава государства и первая леди почтили память спутницы жизни великого лидера Гейдара Алиева, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой и возложили цветы на ее могилу.

Также была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.