Сегодня, 9 мая, из Азербайджана в Армению будет отправлено воемь вагонов дизельного топлива общим объемом 479 тонн. Об этом говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

В целом из Азербайджана в Армению было экспортировано выше 8500 тонн дизтоплива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2955 тонн бензина АИ-95.

Кроме того, через территорию Азербайджана в Армению будет осуществлена очередная транзитная поставка из России — со станции Баладжары в направлении Беюк Кясик будут отправлены шесть вагонов удобрений общим весом 402 тонны.

Транзитом через Азербайджан из России в Армению было отправлено более 27 тысяч тонн зерна, 4000 тонны удобрений, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречихи.