9 мая Азербайджан, как и многие другие страны, отмечает День Победы над фашистской Германией во Второй мировой войне. Разгром фашизма был не просто эпохальным событием. Та война вошла в историю как самая тяжелая и кровавая. Она оставила после себя разрушенные города, кладбища, вдов, сирот, инвалидов. Наверное, правы те, кто считает, что потери — и человеческие, и материальные — можно подсчитать. А вот измерить человеческое горе уже невозможно.

У Азербайджана своя история во Второй мировой войне. Более 600 тысяч граждан нашей страны были призваны на фронт. Больше половины из них не вернулись. Азербайджан, чье население в те годы составляло 3 миллиона человек, потерял каждого десятого своего гражданина.

Азербайджанское прочтение истории Второй мировой — это 77-я стрелковая дивизия имени Орджоникидзе и 416-я гвардейская Таганрогская дивизия, чьи воины штурмовали Берлин и подняли красное знамя над Бранденбургскими воротами. Это славный боевой путь танкистов Ази Асланова. Это наши лётчицы Зулейха Сеидмамедова и Сона Нуриева, снайпер Зиба Ганиева… Это легендарный «Михайло» — Мехти Гусейн-заде и Арманд Мишель — Ахмедия Джебраилов. Это азербайджанские партизаны во Франции, Словении, Италии, Нидерландах…

Как и любой тыловой город, Баку в те годы принимал эвакуированных и беженцев. В школе, где довелось учиться автору этих строк, в «сороковые, роковые, свинцовые, пороховые» размещался военный госпиталь.

Но есть в истории Азербайджана и такие страницы, благодаря которым роль нашей страны в победе над Германией историки признают уникальной.

Вторая мировая война оставила после себя ещё и огромный массив исторических свидетельств и документов. В том числе и знаменитые кадры, где Гитлеру преподносят торт с надписью «Баку» и старательно выпеченной Девичьей башней. Это хрестоматийные данные, но их не грех и повторить.

Бакинский нефтяной район, как его тогда называли, обеспечивал 80% потребностей СССР в нефти и до 90% — в нефтепродуктах. Особое место среди этих самых нефтепродуктов занимает высокооктановое авиатопливо, технологию получения которого разработал в годы Второй мировой войны выдающийся азербайджанский учёный Юсиф Мамедалиев. Азербайджанский хлопок использовался как сырье для изготовления пороха.

В кратчайшие сроки на военные рельсы перешли многие промышленные предприятия Азербайджана. В Баку было налажено производство снарядов для знаменитых «Катюш» — легендарной системы залпового огня. В столице Азербайджана производили автоматы, корпуса тяжелых авиабомб, аэросани — всего 130 видов вооружения и военной техники!

Куда меньше известно другое. Азербайджан был одним из важнейших каналов поставок оружия, продовольствия и т. д. по ленд-лизу — «материальной помощи» союзников по антигитлеровской коалиции, прежде всего США, Советскому Союзу.

Именно через Азербайджан была переброшена на фронт легендарная французская эскадрилья «Нормандия», позже ставшая авиаполком «Нормандия — Неман»…

С того дня, когда закончилась Вторая мировая война в Европе, прошел уже 81 год. И все же не получается относиться к тем событиям просто как к историческому факту. И не только потому, что Вторая мировая — это ещё личное прочтение, фотографии в семейных альбомах, заботливо сохранённые боевые ордена.

Память о той войне — это ещё и предостережение. Просто потому, что фашизм, увы, никуда не исчез. В современном мире хватает любителей чертить стрелы в направлении чужих городов. Азербайджан, который только девять месяцев живёт в условиях мира после окончания карабахской войны, знает это лучше других. Тем более что у нас в календаре теперь есть свой День Победы — 8 ноября.

Идеи реванша, на которых пришёл к власти в Германии после разгрома в Первой мировой войне Адольф Гитлер, могут звучать весьма и весьма привлекательно. Но истинную цену и этих идей, и новой агрессии жители Берлина по-настоящему поняли только 20 апреля 1945 г., когда, выйдя к предместьям Берлина, азербайджанская 416-я гвардейская Таганрогская дивизия «поздравила» фюрера с днём рождения при помощи артиллерийского обстрела Берлина.

И этот урок истории надо бы усвоить всем любителям «реванша», агрессии и захвата чужих территорий.