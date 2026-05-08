А также: о шествии «великого и могучего» в Центральной Азии; почему Токаеву потребовался вице-президент; на сколько миллиардов иностранные олигархи пытаются «обуть» Астану и многом другом – в нашем обзоре.

Несмотря на то, что множество СМИ сообщили о неучастии всех пяти президентов государств Центральной Азии в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 81-й годовщине Победы во Второй мировой войне, лидеры Казахстана и Узбекистана — Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев — на празднование в российскую столицу отправились. Это подтвердили пресс-службы президентов РК и РУз и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Сколько месяцев в году должен вкалывать мигрант в России, чтобы ему не аннулировали вид на жительство (ВНЖ) или разрешение на временное проживание (РВП)? В соответствии с новым законопроектом, переданным на рассмотрение Госдумы, — не менее 10 месяцев. По пояснению спикера Госдумы Вячеслава Володина (его цитирует «Азия-плюс»), законопроект «направлен на дальнейшее совершенствование миграционной политики» — его принятие ожидается в ходе весенней сессии парламента.

Он также сообщил, что за январь-март 2026 года в России было аннулировано свыше 8 000 ВНЖ мигрантов, что на 90% больше, чем за аналогичный период 2025 года. «Кроме того, — сказал он, — существенно снизилось число выданных разрешений: на временное проживание — на 27,5 %; видов на жительство — на 27,8 %». В целом в первом квартале 2026 года в РФ въехало на 15% меньше мигрантов.

Володин напомнил, что с 2024 года Госдумой уже были приняты федеральные законы, ужесточающие ответственность за организацию незаконной миграции и регулирующие правовое положение иностранных граждан, что «дало хороший эффект».

В Центральной Азии расширяются возможности для получения образования по российским «лекалам». В частности, президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации межгосударственного соглашения по строительству нового кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ) на юге Бишкека. В соответствии с документом, российская сторона полностью берет на себя проектирование кампуса, строительство инфраструктуры, оснащение современным оборудованием. Кыргызстан, в свою очередь, предоставляет земельный участок площадью не менее 30 гектаров и обеспечивает подключение объекта к инженерным сетям.

Кампус рассчитан на 15 тыс. студентов. Речь идет о создании «образовательного городка» с современными учебными корпусами, научно-исследовательским центром, общежитием, медицинским кластером, и т.д. Строительство кампуса осуществляется без прямой нагрузки на государственный бюджет Кыргызстана.

А в России откроют три школы с казахским языком обучения, как в Казахстане – столько же школ с русским языком обучения. Речь идет не только о школах, но и о синхронизации программ, обмене преподавателями и расширении доступа к обучению на русском и казахском языках.

Отметим, что в РФ уже начал работу филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби, а в Казахстане функционируют филиалы восьми российских университетов, включая МГИМО.

Казахстан

Республика стала лидером по выплатам ветеранам ко Дню Победы – фронтовики получили к празднику по 5 млн тенге (около 10,8 тыс. долларов), информирует inbusiness.kz. со ссылкой на Telegram-канал Finance.kz. Сейчас в Казахстане проживают 57 фронтовиков. Единовременная финансовая поддержка выделена не только им, но и труженикам тыла, вдовам погибших, лицам, получившим инвалидность в результате ранений и увечий.

Сообщается, что по сравнению с другими странами постсоветского пространства, казахстанские выплаты оказались значительно выше. Так, в Узбекистане ветеранам перечислили по 30 млн сумов, в Беларуси – 5 тыс. местных рублей (примерно 715-825 тыс. тенге). В России федеральная выплата составила 10 тыс. рублей (около 61 тыс. тенге). Дополнительно действуют региональные надбавки. Например, в Москве и Московской области ветераны получили до 70 тыс. рублей, однако, даже с учетом этих доплат, общая сумма остается существенно ниже казахстанского уровня.

Серьезные изменения в системе высшей государственной власти РК – парламент республики в первом чтении одобрил законопроект «О Президенте Республики Казахстан», предусматривающий, в частности, введение должности вице-президента: ее не было в стране более тридцати лет.

Согласно документу, вице-президент будет назначаться непосредственно главой государства; представлять президента в Курултае (однопалатный парламент), правительстве и других государственных структурах. Иные полномочия вице-президента пока не раскрываются. Эксперты отмечают, что возвращение института вице-президентства может существенно изменить баланс власти в Казахстане.

Chevron теряет прибыль, но делает ставку на месторождение Тенгиз. Как передает inbusiness.kz со ссылкой на ENERGY MONITOR, чистая прибыль американской корпорации по итогам первого квартала 2026 года снизилась до 2,2 млрд долларов. Основным фактором давления на финансовый результат стало сокращение добычи в ключевых активах компании, в том числе в рамках проекта «Тенгизшевройл».

Тенгиз внес наибольший вклад в снижение добычи — около 155 тыс. баррелей в сутки. В Chevron связывают это с временными ограничениями на Каспийском трубопроводном консорциуме и краткосрочной приостановкой добычи на Тенгизе в начале года.

Несмотря на операционные сложности, компания заявляет о восстановлении производственных уровней. Chevron сохраняет оптимистичный финансовый прогноз по проекту — по итогам 2026 года ожидается генерация около 6 млрд долларов свободного денежного потока за счет дивидендов и возврата капитала.

По словам главы Chevron Майкла Вирта, стороны находятся в активной фазе переговоров с участием всех партнеров и правительства Казахстана. Он также подчеркнул, что проект Тенгиз за 33 года стал «источником значительной ценности для всех участников», а текущие обсуждения направлены на продолжение этой долгосрочной истории.

Казахстан с 1 июля увеличит оптовую стоимость товарного газа на 33%. По информации министерства национальной экономики, подорожание связано с необходимостью привлечения инвестиций в газовую отрасль и стимулирования разработки новых месторождений в стране. Ныне действующие цены тормозят инвестиционную активность частных компаний, занимающихся геологоразведкой и добычей газа, поскольку проекты становятся экономически невыгодными.

Существенного влияния на инфляцию, считают в правительстве республики, подорожание товарного газа не окажет – ее рост, как ожидается, составит порядка 0,16%.

Zakon.kz. обнародовало ответ на вопрос, будет ли засекречена информация об АЭС в Казахстане. Сообщается, что в пресс-службе Агентства РК по атомной энергии отреагировали на заявление министерства энергетики по атомным электростанциям – ранее вице-министр Сунгат Есимханов рассказал, что информация об АЭС может стать секретной.

«Агентство РК по атомной энергии придерживается позиции максимальной открытости. Основные условия сотрудничества по вопросам строительства АЭС будут доступны в открытых источниках. Однако, учитывая технологические особенности и масштабность проекта, международный опыт строительства АЭС, часть вопросов будут регулироваться договорами о неразглашении, по которым информация будет ограниченного распространения», – заявили в пресс-службе Агентства.

Западные олигархи проиграли суд в Казахстане: тяжба на 5 млрд долларов переходит в международный арбитраж. Как информирует «Восточный экспресс 24», консорциум NCOC, объединяющий иностранных инвесторов по разработке месторождения Кашаган, проиграл все судебные разбирательства в РК, и власти страны получили право на взыскание с компаний штрафа в размере 2,35 трлн тенге (около 5 млрд в валюте США) за нарушение экологических нормативов хранения серы. Однако юридическое противостояние выходит за национальные рамки: эпицентр разбирательства смещается в Вашингтон и Женеву, где пройдут слушания в международных арбитражных инстанциях.

Основанием для санкций стало превышение лимита на хранение серы на открытых площадках. При установленном нормативе в 730 тыс. тонн консорциум разместил более 1,7 млн тонн побочного продукта. Ключевой вопрос спора — экологические риски: при открытом хранении серы возрастает вероятность образования сернистого ангидрида — токсичного газа, выделяющегося при сжигании или химическом окислении вещества. Пожар на площадке с 1,7 млн тонн серы мог бы привести к выбросу вдвое большего объема ангидрида. Дополнительную угрозу представляет серная пыль, переносимая ветром на значительные расстояния: мельчайшие частицы попадают в экосистему Каспия и почву, вызывая долгосрочные последствия для флоры и водных ресурсов.

NCOC оспаривает квалификацию серы как отхода. По позиции консорциума, материал являлся товарной продукцией, хранение которой предусмотрено проектом разработки Кашагана — месторождения с высоким содержанием сероводорода (до 15%), требующего обязательного извлечения. Инвесторы также указывают на задержки со стороны государственных органов в утверждении мощностей по обратной закачке и переработке серы.

Следующий этап противостояния пройдет в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) в Вашингтоне. Консорциум, зарегистрированный в Нидерландах, намерен оспорить соразмерность штрафа в рамках соглашений о защите инвестиций. Параллельно в Женеве рассматривается отдельный арбитражный процесс на сумму 166 млрд, связанный с интерпретацией контрактных условий разработки Кашагана.

В нескольких регионах Казахстана откроются новые казино для иностранцев – соответствующие поправки внесены в закон «Об игорном бизнесе», информируют центрально-азиатские СМИ. Казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы и тотализаторы разместят в Мангистауской области на побережье Каспийского моря, Панфиловском районе, на побережье озера Алаколь, иных локациях. В игровые заведения допускаются только иностранцы и лица без гражданства. А с 17 мая в Казахстане меняются и типовые правила работы игорных заведений.

Узбекистан

РУз и Азиатский банк развития (АБР) договорились о реализации в республике проектов на 12,5 млрд долларов до 2030 года. Речь об инфраструктурных проектах, поддержке реформ, частного сектора, и т.д. На текущий момент общий объем инвестиций банка в развитие Узбекистана превысил 15,5 млрд долларов (транспортный и энергетический секторы, системы водоснабжения, канализации; городские услуги, сельское хозяйство и др.)

Отметим, что в Самарканде состоялось 59-е ежегодное заседание Азиатского банка развития, в котором участвовали более 4 000 делегатов. Узбекистан закрепил за собой статус крупнейшего бенефициара банка в регионе и вошел в топ-10 стран мира по объему операций АБР.

Банк также сообщил на заседании в Самарканде о направлении 70 млрд долларов на развитие энергосетей и цифровой инфраструктуры в Азии до 2035 года. Речь об объединении энергосистем, расширении трансграничной торговли электроэнергией и улучшении доступа к широкополосной связи в Азии и Тихоокеанском регионе.

Контейнерные перевозки из Китая в Афганистан переведены на сухопутный логистический коридор транзитом через Узбекистан. По данным АО «Узтемирйулконтейнер», железнодорожные составы следуют через пограничную станцию Алтынколь (Казахстан) до узбекского логистического хаба «Бухара». Далее товары перегружаются на автомобильный транспорт и через территорию Туркменистана направляются в афганский Герат.

Ранее транспортировка грузов осуществлялась в указанном направлении морским путем: из китайских портов в иранский Бендер-Аббас с последующей наземной доставкой в Афганистан. Эксперты отмечают, что новый сухопутный коридор позволяет сократить время транзита.

Узбекистан расширил ареал системы ТАХ Free — механизма возврата НДС иностранным гражданам за товары, приобретенные в республике. Он начал функционировать еще в семи аэропортах РУз; ранее услуга была доступна пассажирам в международных терминалах Ташкента и Самарканда. Теперь она распространяется на аэропорты Бухары, Ферганы, Ургенча, Карши, Навои, Нукуса и Термеза. Система ТАХ Free распространяется на покупки стоимостью более 300 тысяч узбекских сумов (24,6 доллара США) – за исключением продовольственных товаров.

Таджикистан

В Душанбе семерым студентам грозит трехлетнее отчисление за езду в высшее учебное заведение на личных автомобилях, передают местные СМИ со ссылкой на Управление внутренних дел таджикской столицы – тема активно обсуждается в социальных сетях Таджикистана.

Студентам и школьникам (последним, — что понятно) с 2017 года законодательно запрещено приезжать на учебу за рулем, и теперь «пойманным» учащимся ВУЗов грозит отчисление из учебных заведений без права восстановления на три года.

Власти объясняют запрет заботой о безопасности и нежеланием допустить демонстрацию «социального статуса» у учебных корпусов. Но критиков такого «толкования» — много. Они считают нелепыми запрет для студентов – людей уже взрослых, и считают, что лучше б власти обратили внимание на низкий уровень образования, нехватку школ и педагогов, транспортные проблемы, и т.д. «Драконовый» закон пользователи сетей расценивают как вмешательство в частную жизнь.

Таджикистан запускает миллиардный проект (в долларах США) в области солнечной энергетики. По информации Eurasia Today, правительство республики подписало инвестиционное соглашение с компанией «Руфтоб» о реализации проекта по оснащению предприятий и других потребителей солнечными панелями. Совокупная мощность проекта — 2 тыс. мегаватт, а ежегодная генерация электроэнергии — около 3,5 млрд кВт⋅ч. Считается, что он станет одним из крупнейших проектов «зеленой» энергетики в истории страны. Отмечается, что страна обладает высоким уровнем солнечной активности — в ряде регионов насчитывается более 280–300 солнечных дней в году, что делает солнечную энергетику одним из наиболее перспективных направлений развития.

Ранее Душанбе уже подписал соглашения с иностранными инвесторами о строительстве солнечных электростанций общей мощностью 500 МВт. Параллельно власти республики продолжают развивать гидроэнергетику, модернизировать инфраструктуру и продвигать международные проекты (CASA-1000 и Рогунская ГЭС).