Госсекретарь США Марко Рубио заявил о развитии отношений между Соединенными Штатами и Арменией после длительного застоя.

«Вчера вечером я только что вернулся из Еревана, Армения. Мы подписали Хартию о стратегическом партнерстве, парафировали рамочное соглашение по проекту TRIPP, а также меморандум о критически важных минералах. Мы наблюдаем зарождение замечательных новых отношений с Арменией, которые очень долгое время находились в состоянии застоя. Так что и на этом направлении дела идут хорошо», — сказал Рубио в ходе заседания правительства в Белом доме.