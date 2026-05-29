Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что арабские государства выстраивают отношения с Израилем не из-за мирного процесса с палестинцами, а в связи с восприятием страны как сильного военного союзника в противостоянии с Ираном, пишет Clash Report.

По его словам, государства региона стремятся к налаживанию отношений с Израилем, поскольку опасаются быть «завоеванными Ираном».

Нетаньяху также отверг любые уступки в вопросе палестинской государственности, назвав подобный подход проявлением «слабости».