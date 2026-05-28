Терпение Вашингтона в вопросе согласования сделки с Тегераном не безгранично, при отсутствии договоренности США допускают возможность возобновления ударов по Ирану, заявил министр финансов США Скотт Бессент на брифинге для журналистов.

«Мы проявляем терпение, но оно не безгранично. Президент (США Дональд) Трамп всегда предпочитает мирную сделку, и все, что мы сделали к этому моменту, носило оборонительный характер, и мы продолжаем придерживаться этого подхода. Но если президент Трамп решит, что мы не можем заключить мирную сделку, мы вернемся к кинетическим (ударам)», – сказал он.

По его словам, США принудили иранскую сторону к переговорам по ядерной программе и обязательству отказаться от ее разработки. «Этого никогда раньше не происходило», – подчеркнул Бессент.

Глава Минфина отметил необходимость обеспечения свободного судоходства в Ормузском проливе. «Море должно быть свободным и открытым, как это было раньше. Трамп заключит отличную сделку», – добавил он.

Говоря о возможном смягчении санкций против Ирана, Бессент заявил, что этот вопрос не будет рассматриваться до открытия Ормузского пролива. «Иранцы также должны согласиться с тем, что они должны передать высокообогащенный уран и что у них не может быть ядерной программы», – сказал министр, добавив, что процесс снятия американских санкций с Тегерана будет постепенным.