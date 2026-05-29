Рейтинг президента США Дональда Трампа опустился до исторического минимума, что сделало его самым непопулярным американским лидером за весь период проведения опросов журналом The Economist, сообщает издание со ссылкой на совместное исследование с социологическим институтом YouGov.

По данным социологов, чистый уровень поддержки американского лидера сейчас составляет минус 24%, за неделю он снизился еще на 1,9 пункта. Политику Трампа одобряют 34% граждан, тогда как 58% выражают недовольство, а еще 6% респондентов затруднились с ответом.

С такими показателями Трамп стал самым непопулярным президентом США с 2009 года — с момента начала совместного мониторинга The Economist и YouGov.

Аналитики связывают снижение рейтингов прежде всего с военными действиями с Ираном и проблемами в экономике. По их оценкам, именно недовольство управлением экономическими процессами сильнее всего влияет на падение поддержки президента. Данные YouGov также указывают, что разочарование политикой Трампа распространилось даже на штаты, обеспечившие ему победу на выборах 2024 года.