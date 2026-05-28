Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился расширить контроль Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) над территорией сектора Газа до 70%, сообщает Reuters.

«Мы контролировали 50%, затем заняли 60%. Мой указ — приблизиться к 70%, давайте начнем с этого. Мы прижимаем (палестинское движение) «Хамас» со всех сторон. Мы разберемся с остатками», — заявил Нетаньяху на конференции.

Один из слушателей воскликнул, что Израилю стоит занять всю территорию эксклава, на что премьер отметил, что работа в этом направлении уже ведется.

Как пишет агентство, в настоящее время Израиль контролирует 64% территории сектора Газа. На момент подписания соглашения между Израилем и «Хамас» в октябре 2025 года ЦАХАЛ контролировал 53% Газы.