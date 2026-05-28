МЧС Азербайджана в связи с ожидаемым усилением ветра, ливнями и грозами, а также возможными паводками и селями в горных районах напомнило о необходимости соблюдать меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Так, при сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не находиться под линиями электропередачи, а также под высокими деревьями», – отметили в МЧС.

Кроме того, в ведомстве указали, что с учетом трудностей, которые сильный ветер создает при тушении пожаров, в ветреную погоду необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Пользователям маломерных судов рекомендовано учитывать, что выход в море при таких погодных условиях запрещен.

Также в МЧС подчеркнули, что для защиты от возможных селевых потоков и наводнений, вызванных интенсивными осадками, следует держаться подальше от опасных зон, а при возникновении угрозы – немедленно подняться на ближайшую возвышенность.

«Также для защиты от опасностей, связанных с молнией, необходимо отключить электроприборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т.д.), находясь на открытом воздухе не приближаться к линиям электропередачи, громоотводам, водостокам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями и выбирать для укрытия относительно низкие места. Если вы находитесь в автомобиле, то следует остановить машину и переждать грозу», — говорится в сообщении.