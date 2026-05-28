В Азербайджане в первый день праздника Гурбан байрамы забили более 10 тыс. животных с соблюдением санитарно-гигиенических требований, сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

По данным ведомства, в праздничные дни в стране, в том числе в Нахчыванской Автономной Республике, услуги по продаже и забою жертвенных животных оказываются по 134 адресам.

В первый день праздника на продажу было выставлено более 20 тыс. голов крупного и мелкого рогатого скота. Из них свыше 4 тыс. животных реализованы в живом виде, а 10 тыс. забиты.

В ведомстве также сообщили, что до и после забоя проводятся работы по дезинфекции территорий, а вывоз отходов осуществляется соответствующими структурами.