Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на выпуске новой банкноты номиналом $250 с изображением американского лидера, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

В случае реализации этой Дональд Трамп может стать первым за последние 150 лет человеком, чей портрет появится на долларовой банкноте при жизни. По данным издания, продвижением идеи занимаются казначей Брендон Бич и его советник Майк Браун, оказывая давление на Бюро гравировки и печати с целью ускорить выпуск новой купюры.

Как пишет WP, в распоряжении инициаторов уже имеются подготовленные макеты. На одном из них изображение Трампа размещено в центре банкноты номиналом $250 рядом с подписями президента США и министра финансов Скотта Бессента.

Автор одного из эскизов, британский художник Иэн Александер, сообщил, что обсуждал с американским лидером корректировки дизайна, включая добавление элементов в виде цветов американского флага и логотипа к 250-летию основания США.

Издание напоминает, что с 1866 года ни один ныне живущий человек не изображался на американских банкнотах: соответствующий запрет был введен после появления портрета чиновника казначейства на 5-центовой купюре. В прошлом году в Конгресс США был внесен законопроект, допускающий размещение изображения Трампа на купюре номиналом $250 к 250-летию страны, однако он так и не был принят.