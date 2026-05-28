Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон заявил, что израильская сторона не будет поддерживать контакты с офисом генерального секретаря организации, пока этот пост занимает Антониу Гутерриш.

«Дальнейших контактов с офисом Гутерриша не будет», – приводит «Интерфакс» слова дипломата.

Данон также заявил, что, по мнению израильской стороны, Антониу Гутерриш «утратил доверие».

Его заявление прозвучало после того, как ранее ООН включила ряд израильских учреждений в черный список за «сексуальное насилие в зонах конфликта».