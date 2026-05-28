Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая ознакомился с работами по восстановлению индивидуальных жилых домов и инфраструктуры в селе Бёюк Галадереси Шушинского района и встретился с переселившимися в село жителями. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Отметим, что Бёюк Галадереси входит в административно-территориальный округ села Галадереси Шушинского района.

Село было оккупировано вооруженными силами Армении в 1992 году. В 2023 году в ходе антитеррористической операции, проведенной Вооруженными силами Азербайджана, Бёюк Галадереси было освобождено от оккупации.

Было сообщено, что в селе реализован ряд проектов по созданию необходимых условий для проживания и решения социальных вопросов. Здесь установлен трансформатор, проложены новые и восстановлены существующие линии электропередачи. Индивидуальные жилые дома, в которых планируется расселение на первоначальном этапе, оснащены счетчиками. Кроме того, в селе проложен новый газопровод и начаты работы по установке счетчиков. Также проведены работы по обеспечению жителей питьевой водой, проложены распределительные водопроводные линии, установлены счетчики. В настоящее время в селе продолжаются работы по прокладке линий связи. Благоустроены внутрисельские дороги. Кроме того, в Бёюк Галадереси для отдыха жителей заложен парк и создана площадь Флага.

В селе насчитывается в целом 50 индивидуальных жилых домов. Из них 13 домов непригодны для проживания, а 37 – частично пригодны.

На первом этапе уже восстановлено 17 домов. На очередном этапе планируется восстановление 20 домов.

На первоначальном этапе в село вернулись 64 человека (14 семей).

Затем глава государства встретился с жителями, вернувшимися в село Бёюк Галадереси.