Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф в ходе визита в Италию обсудил с представителями энергетических компаний расширение сотрудничества в сфере поставок и инфраструктуры газа, сообщила пресс-служба SOCAR.

Наджаф провел встречу с членами правления Italiana Petroli, после чего обсудил вопросы сотрудничества с президентом организации UNEM, представляющей энергетический сектор Италии, Джанни Мурано, а также с представителем Конфедерации Confindustria по вопросам энергетики Аурелио Реджиной.

В ходе переговоров стороны рассмотрели перспективы развития двустороннего взаимодействия в энергетической сфере, включая проекты по созданию инфраструктуры, а также транспортировку и поставки газа.

Также участники встречи обсудили текущую деятельность компаний, их стратегические цели и приоритетные направления сотрудничества, обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отдельно на переговорах была отмечена возрастающая роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы и подчеркнута значимость шагов по расширению Южного газового коридора.