Визит президента России Владимира Путина в Астану прошел под беспрецедентными мерами безопасности – кортеж сопровождали броневик с пулеметчиком и машина радиоэлектронной борьбы (РЭБ), воздушное прикрытие обеспечивал вертолет. Об этом пишет «Агентство».

Всего лимузин Путина сопровождали 14 мотоциклов и около двух десятков автомобилей. В хвосте колонны был замечен бронеавтомобиль с пулеметной установкой и техника, похожая на системы РЭБ для защиты от беспилотников.

На кадрах из Астаны также видно, что вдоль дорог, по которым проезжал кортеж, стояли военные в камуфляжной форме с автоматами, а в отдельных местах въезды были перегорожены бронетехникой.

Эксперты отмечают, что подобного уровня охраны не фиксировалось во время зарубежных визитов глав государств.