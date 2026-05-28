Британская нефтегазовая компания BP станет оператором крупного морского проекта по добыче природного газа в Азербайджане – месторождения «Бабек», сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, BP уже занимает значительную долю в нефтегазовом секторе Азербайджана. После решения европейских стран сократить импорт энергоресурсов из России запасы углеводородов Азербайджана приобрели для них повышенную значимость.

Как сообщили источники агентства, Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и BP намерены объявить о соглашении по морскому месторождению «Бабек» 1 июня.

Запасы месторождения оцениваются примерно в 400 млрд куб. м газа и 80 млн тонн газового конденсата.

По словам собеседников агентства, месторождение «Бабек», которое в настоящее время входит в структуру проекта под управлением SOCAR, будет выделено в отдельный проект, оператором которого выступит BP.