Вокруг нас идут войны: и на севере, и на юге, и в других местах. Будет ли конец этим войнам? Никто не знает. Чем они закончатся? Никто не знает. Кто победитель этих войн? Тоже трудно сказать, каждый говорит: победитель я. Об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с жителями в селе Бёюк Галадереси Шушинского района.

Глава государства напомнил, что победа Азербайджана была настолько абсолютной, что здесь сомнений уже не оставалось. «Наш флаг был поднят в Шуше, затем в Ханкенди, и враг был изгнан с наших земель. Армия Армении была полностью разгромлена. Сегодня мы живем спокойно, как народ-победитель и как государство-победитель. Это источник огромной гордости», — сказал он.

Ильхам Алиев подчеркнул, что благодаря «железному кулаку», единству нашего народа, мощи нашей армии, ценой крови и жизни наших шехидов мы сегодня находимся здесь, и отныне никто не сможет заставить нас уйти отсюда. «Напротив, наша сила, наши возможности растут с каждым днем. Мы имеем влияние в регионе», — добавил он.