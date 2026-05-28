Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что обсудила по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским поддержку ЕС Украине и ее путь вступления в Евросоюз.

«Противовоздушная оборона, а также возможности по борьбе с беспилотниками и противодействию им входят в число наиболее неотложных оборонных приоритетов Европы. И Украина будет полностью интегрирована в эти усилия», — написала глава ЕК в соцсети X.

Она объявила, что в 2026 году ЕС в счет кредита предоставит 28,3 млрд евро «для покрытия военных нужд Украины».

«Мы также обсудили путь Украины к членству в ЕС. Ближайшие недели будут важны для принятия решительных шагов в процессе вступления», — отметила фон дер Ляйен.