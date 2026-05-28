Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова властей Армении о стремлении сохранить отношения с Россией расходятся с их действиями.

«Мы слышим заявления армянских официальных лиц о намерении Еревана сохранить отношения с Россией. О том, что там не позволят кому-либо использовать республику против России. Однако судить мы привыкли не по словам только, но еще и по делам. А они с упомянутыми словами почему-то все больше и больше расходятся», — сказала она на брифифнге.

По словам Захаровой, Россия не выступает против диверсификации внешней политики Армении, однако текущую линию армянских властей «вряд ли можно назвать сбалансированной» в контексте отношений с Москвой.

Захарова также заявила о «демонстративном попустительстве» со стороны команды премьер-министра Армении Никола Пашиняна по отношению к «кампании Запада по стимулированию антироссийских настроений».

«Отмечаем демонстративное попустительство команды Никола Воваевича Пашиняна целенаправленной кампании Запада по стимулированию антироссийских настроений. Буквально каждый день появляются утверждения и вбросы о том, что Москва якобы вмешивается во внутренние дела республики, подвергает её гибридным атакам. Всё это, естественно, снабжается некоей шпиономанией», — подчеркнула представитель МИД РФ.