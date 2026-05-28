В посольстве Казахстана в Азербайджане прошел международный форум «Вклад женщин-волонтеров в развитие Азербайджана, Казахстана и Турции». Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.

Организаторами мероприятия выступили Международный женский клуб города Баку и посольство Казахстана в Азербайджане.

В форуме приняли участие общественные деятели, женщины-предприниматели, представители государственных структур, неправительственных организаций и дипломатического корпуса.

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель заявил, что форум приурочен ко Дню независимости Азербайджана и Году добровольцев. Он напомнил, что 2026 год был объявлен ООН Международным годом добровольцев во имя устойчивого развития по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. По словам дипломата, современное волонтерство в Казахстане берет начало от традиции взаимопомощи «Асар».

Председатель парламентского комитета по делам семьи, женщин и детей Азербайджана Хиджран Гусейнова рассказала об истории женского активизма в стране и современных мерах поддержки женщин. Посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро поддержала инициативы по развитию и освещению женского волонтерства.

Супруга посла Турции в Азербайджане Зёхрэ Акгюн выступила с презентацией о важности ранней диагностики аутизма у детей и создании условий для их обучения в социальной среде, а также поделилась опытом Турции в этой сфере.

Спикеры из Казахстана, Азербайджана, Турции, Молдовы и США представили доклады о роли женщин-волонтеров в современном обществе.

Президент Международного женского клуба города Баку Асемгуль Байель, директор Колледжа услуг и туризма акимата Астаны Салтанат Басыгараева и руководитель департамента развития волонтерского движения центра «Астана Жастары» Эльвира Есмуханова рассказали об опыте развития волонтерского движения в Казахстане.

Основатель и президент Sky Line Partners Айтен Ширинова, председатель кооператива агрокультурного развития Çeşme Йешим Тюзюн Юксель и другие участники форума обсудили перспективы, трудности и стратегические направления развития женского волонтерства.

По итогам форума стороны договорились о сотрудничестве в продвижении женских гражданских инициатив и реализации совместных проектов на тюркском пространстве.

На мероприятии также выступили заслуженные артисты Азербайджана Фергана Гасымова, Гюльянаг и Гюльяз Маммадовы, а также дети с особенностями развития.

Международный женский клуб города Баку был основан в 1994 году. Организация занимается проведением культурных, благотворительных и просветительских мероприятий.