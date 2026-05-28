Власти Италии фиксируют перебои с электроснабжением в Турине на северо-западе страны, связывая их с аномально высокой температурой и перегрузкой устаревшей энергосистемы, сообщает Reuters.

В последние дни отключения затронули несколько районов города, что привело к транспортным заторам из-за сбоев в работе светофоров.

Мэр Турина Стефано Ло Руссо заявил, что городская электросеть нуждается в дополнительных инвестициях и техническом обслуживании. В энергетической компании Iren предупредили о возможных кратковременных отключениях, подчеркнув, что ситуация остается под контролем. Компания отметила, что аномальная жара в регионе наступила раньше обычного, а высокие температуры и продолжительный световой день создают дополнительную нагрузку на кабельные сети.