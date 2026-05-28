Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон будет принимать меры в отношении любых попыток ввести систему взимания платы за проход судов через Ормузский пролив.

«Правительство Соединенных Штатов не потерпит никаких попыток ввести систему сборов за проход через Ормузский пролив», – сообщил он в соцсети X.

Бессент добавил, что Оман должен учитывать, что Минфин США будет решительно преследовать любых участников, прямо или косвенно вовлеченных в содействие введению таких сборов, а их потенциальные партнеры будут подвергнуты санкциям.