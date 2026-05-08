В Союзе кинематографистов Азербайджана началась подготовка к избранию нового председателя после смерти народного артиста Расима Балаева, возглавлявшего организацию с 2022 года.

Как сообщили в союзе, на сегодняшнем заседании правления было принято решение выдвинуть двух кандидатов на пост главы союза.

Имена претендентов будут объявлены на заседании в конце мая, тогда же станет известна и дата очередного съезда организации.

В союзе отметили, что точные сроки проведения съезда пока не определены и зависят от подготовки площадки для мероприятия.

Напомним, Расим Балаев скончался 29 марта в возрасте 77 лет в одной из больниц Турции, где проходил лечение.