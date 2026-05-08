Samsung прекращает программную поддержку ряда старых моделей смартфонов.

Сообщается, что модели Galaxy A13, Galaxy A23 и Galaxy M33 5G выводятся из официального цикла обновлений.

Эти устройства были выпущены в 2022 году с операционной системой Android 12 и получали обновления на протяжении примерно четырех лет. Теперь стандартный срок поддержки для данных моделей завершился.

Galaxy A13 и Galaxy A23 получили последнее обновление до Android 14 (One UI 6), а Galaxy M33 5G — до Android 16 (One UI 8).

После этого новые системные обновления для указанных моделей выпускаться не будут.