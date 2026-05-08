Украина ожидает визита представителей президента США Дональда Трампа в Киев на рубеже весны-лета.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины рассказал о результатах доклада секретаря СБНО Рустема Умерова по итогам встреч в США.

«Переговоры содержательные. Согласовываем график необходимых визитов и ожидаем в Киеве представителей Президента Америки на рубеже весны-лета. Надеемся, что на этот раз получится реализовать запланированное и активизировать дипломатию», — отметил президент.