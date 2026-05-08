Доходы федерального бюджета России от нефти и газа в январе–апреле 2026 года составили 2,3 трлн рублей (около 28,5 млрд долларов), что на 38,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Министерства финансов РФ.

В ведомстве отметили, что снижение связано прежде всего с падением цен на нефть в предыдущие месяцы. При этом нефтегазовые поступления оказались ниже базового уровня, заложенного на первые четыре месяца текущего года.

Одновременно ненефтегазовые доходы федерального бюджета выросли на 10,2% в годовом выражении — до 9,4 трлн рублей (примерно 116,8 млрд долларов). В частности, поступления от оборотных налогов, включая НДС, увеличились на 17,2%.

Согласно предварительной оценке Минфина, общий объем доходов федерального бюджета за январь–апрель 2026 года составил 11,7 трлн рублей (около 145 млрд долларов), что на 4,5% ниже показателя за аналогичный период 2025 года.

Расходы федерального бюджета за первые четыре месяца 2026 года достигли 17,6 трлн рублей (примерно 218 млрд долларов), увеличившись на 15,7% по сравнению с прошлым годом.