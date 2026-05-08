МИД Азербайджана выступил с заявлением после того, как в эфире российского государственного «Первого канала» показали карту с отдельно обозначенным «Нагорным Карабахом» на территории Азербайджана.

В Баку потребовали от российской стороны разъяснений и назвали произошедшее серьёзной провокацией и недопустимой политической манипуляцией.

«6 мая в эфире программы «Время покажет» на российском государственном «Первом канале» была продемонстрирована искажённая карта Азербайджанской Республики, на которой использовалось несуществующее вымышленное выражение «Нагорный Карабах». Это является серьёзной провокацией и недопустимой политической манипуляцией.

Суверенитет и территориальная целостность Азербайджанской Республики полностью восстановлены, и эта реальность признана международным сообществом, включая Российскую Федерацию.

Тиражирование на государственном телевидении Российской Федерации устаревших, ложных и поощряющих сепаратизм нарративов — при том, что сама Россия неоднократно заявляла о уважении к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана и о том, что они никогда не ставились под сомнение, — открыто противоречит духу азербайджано-российских отношений, принципам взаимного уважения и добрососедства.

Безответственный и предвзятый подход государственных медиаресурсов недопустим. Ожидается, что российская сторона даст чёткие разъяснения по данному вопросу, а также примет необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.