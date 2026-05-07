Пока российские чиновники продолжают говорить о стратегическом партнёрстве с Баку, государственный «Первый канал» демонстрирует карты, которые иначе как политической провокацией назвать трудно.

В эфире программы «Время покажет», где обсуждали ухудшение отношений Москвы и Еревана и возможность открытия «второго фронта», зрителям показали карту Южного Кавказа с отдельно выделенным «Нагорным Карабахом» на территории Азербайджана. И это произошло не на маргинальном YouTube-канале и не в Telegram-анонимке, а в эфире главного федерального телеканала России.

Возникает закономерный вопрос: это официальная позиция Москвы или очередная самодеятельность российских пропагандистов, живущих в реальности образца 2020 года?

Особенно показательно, что подобное происходит именно сейчас — на фоне открытого раздражения Кремля политикой Еревана, визита Зеленского в Армению и публичных претензий Москвы к армянским властям. Складывается ощущение, что часть российской пропагандистской машины решила вновь разыграть карабахскую карту.

Но проблема в другом: государственный телеканал — это не частная лавочка. И если на федеральном ТВ России спокойно рисуют «отдельный Карабах», то в Баку вправе ожидать чёткого объяснения. Иначе подобные «ошибки» в эфире государственного телеканала уже трудно будет списать на случайность или невнимательность редакторов.