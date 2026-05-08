В Азербайджане продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в освобожденные территории — очередным группам семей в Ходжавендском и Агдамском районах были вручены ключи от новых квартир.

На данном этапе в Ходжавенд вернулись 57 семей (206 человек), а в Агдам — 41 семья (156 человек). Переселенцам были вручены ключи от квартир в новых жилых комплексах.

В церемониях вручения приняли участие представители Специального представительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Ранее эти семьи временно были расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях.