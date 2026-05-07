Судоходство через Ормузский пролив вернется в обычное русло при прекращении конфликта, снятии Соединенными Штатами санкций и морской блокады. Об этом рассказал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Политик написал об этом в письме генсеку ООН Антониу Гутерришу и главе МИД председательствующего в Совбезе ООН Китая Ван И. Арагчи сделал это в связи с представленным США новым проектом резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу.

«Считаю необходимым подчеркнуть, что при условии окончательного прекращения войны, снятия блокады и незаконных санкций против Ирана в Ормузский пролив вернется нормальное морское судоходство», — уточнил иранский дипломат.

Арагчи подчеркнул, что проект резолюции игнорирует нарушение Вашингтоном перемирия. В частности, морскую блокаду США, нападение на иранские суда и их задержание.