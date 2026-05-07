Азербайджан и Украина подписали Меморандум о взаимопонимании по внедрению системы электронных разрешений (e-Permit) в международных автомобильных перевозках.
Об этом в соцсети Х написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев по итогам встречи в немецком Лейпциге с вице-премьером, министром развития общин и территорий Украины Алексеем Кулебой.
По словам Р. Набиева, стороны в ходе встречи обсудили вопросы расширения сотрудничества между Баку и Киевом в сфере транспорта, в частности наращивания транзитных возможностей в международных автомобильных перевозках и внедрения цифровых решений.
«Мы подписали Меморандум о взаимопонимании по внедрению системы электронных разрешений (e-Permit) в международных автомобильных перевозках. Эта инициатива создаст условия для упрощения пересечения границ, цифровизации перевозок и формирования более гибкой и эффективной операционной среды для перевозчиков», — отметил азербайджанский министр.
Leypsiq şəhərində Ukraynanın Baş nazirinin müavini, icma və ərazilərin inkişafı naziri Oleksi Kuleba ilə görüş keçirdik.
Görüşdə Azərbaycan və Ukrayna arasında nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, xüsusilə beynəlxalq avtomobil daşımalarında tranzit imkanlarının… pic.twitter.com/iFsOe5wuBC
— Rashad Nabiyev (@RashadNNabiyev) May 7, 2026