ЗАО «Baku Steel Company» представила экспозицию на III Международном фестивале ковра, прошедшем 1–3 мая 2026 года, объединив в ней индустриальную эстетику стали, современное искусство и мотивы национального наследия.

Фестиваль был организован ОАО «Азерхалча» и Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» при поддержке Министерства экономики Азербайджанской Республики и Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана – AZPROMO. ЗАО «Baku Steel Company» (далее – BSC) выступило партнером мероприятия.

В этом году международная география фестиваля расширилась. К участникам прошлого года – Азербайджану, Турции, России, Ирану, Пакистану, Узбекистану, Туркменистану и Грузии – присоединились Кыргызстан, Марокко, Непал и Мексика.

В качестве партнёра фестиваля BSC также оказала поддержку мероприятию, созданные в рамках Международных симпозиумов по металлу «Baku Steel Art»: «Движение в ограниченном пространстве» румынского скульптора Петре Виргилиу Могосану, «Дисциплина — результат трансформации» азербайджанского скульптора Теймура Гарибова, «Поток тишины» Лейлы Габуловой и «Нет воды, нет жизни» Гюрсела Алемшахова.

Специально подготовленная для фестиваля инсталляция «Стальные узлы» заняла отдельное место в экспозиции и вызвала интерес как у взрослых, так и у детей. Вдохновлённая ковром Малыбейли – одним из наиболее известных образцов Карабахской группы азербайджанской культуры ковроткачества, композиция в форме пазла была размещена в конструкции из арматуры и объединила традиционный орнамент с индустриальной эстетикой стали.

Участие BSC в Международном фестивале ковра отражает значение, которое компания придаёт социокультурным проектам, а также её последовательную деятельность по объединению промышленности и искусства через платформу «Baku Steel Art». Проект подчёркивает вклад компании в популяризацию культурного наследия Азербайджана и его продвижение на международном уровне.

ЗАО «Baku Steel Company» – крупнейшее металлургическое предприятие Южного Кавказа, производящее высококачественную стальную продукцию для строительного, инфраструктурного и промышленного секторов

