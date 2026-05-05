Бензин марки Regular в США подорожал до рекордного уровня.

Средняя стоимость топлива обновила рекордный уровень с июля 2022 года. Так, бензин марки Regular (аналог АИ-92) подорожал до 4,483 доллара за галлон (89 рублей за литр). За сутки цена выросла почти на 3 цента, а за неделю — более чем на 30 центов.

За день топливо подорожало в штате Калифорния почти на 2 цента, сейчас в этом штате самый высокий уровень цен — 6,131 доллара за галлон, или 121,7 рубля за литр. Чуть ниже цены в штатах Вашингтон, Орегон, Невада, Аляска и Гавайи. Там бензин стоит больше 5 долларов.

Самое дешевое топливо в Оклахоме — 3,897 доллара за галлон, или 77,36 рубля за литр. Почти на полтора цента оно дороже в Джорджии.