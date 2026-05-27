Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о проведении в КНДР испытаний новой ракетной техники.

По данным агентства, Управление по ракетному вооружению и Академия оборонных наук страны протестировали недавно разработанную легкую многоцелевую ракетную пусковую установку, а также систему тактических крылатых ракет.

Отмечается, что в ходе испытаний были оценены мощность боеголовки тактической баллистической ракеты специального назначения, надежность управляемой ракеты увеличенной дальности и точность попадания крылатой ракеты с системой управления на базе искусственного интеллекта.

Подчеркивается, что за испытанием наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.