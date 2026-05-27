Восемь сторонников партии Сильная Армения из села Арбат были доставлены в Антикоррупционный комитет в Ереване.

Об этом сообщил адвокат Юра Иванян, сообщают армянские СМИ.

По его словам, защите пока не предоставлена информация о сути подозрений в отношении задержанных.

Также отмечается, что адвоката Тиграна Айрапетяна не допускают к его подзащитным в здании комитета.

Ранее сообщалось, что с начала предвыборной кампании Антикоррупционный комитет Армении возбудил ряд уголовных дел, связанных с возможными случаями подкупа избирателей с участием представителей партии «Сильная Армения».