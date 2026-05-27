Шииты и муфтии объединились чтобы совершить совместную праздничную молитву по случаю Гурбан байрам, заявил глава Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде.

По его словам, подобная практика является редким явлением в мире и свидетельствует о высоком уровне религиозного единства и общественной солидарности в стране.

Выступая после праздничной молитвы в мечети Тезепир, он подчеркнул, что модель межконфессионального согласия в Азербайджане является примером для других государств и формируется при поддержке руководства страны, продолжая развиваться и в дальнейшем.